В Новосибирске отменили ещё один концерт Лолиты Милявской

В Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 31 марта в Доме учёных Сибирского отделения РАН в Академгородке. Концерт не состоится, сообщается на официальном сайте Дома учёных. О причинах отмены не сообщается.

Это уже третье выступление артистки, об отмене которого стало известно за последнюю неделю. В декабре певица приняла участие в так называемой голой вечеринке в московском клубе "Мутабор". Вечеринка привлекла внимание властей, вплоть до президента Владимира Путина. У многих её участников начались проблемы – отменяют их концерты, их выступления вырезают из телеэфиров, некоторые были привлечены к административной ответственности.

Лолита планировала провести весной в Новосибирске два концерта в рамках гастрольного тура, посвящённого её 60-летию. На прошлой неделе стало известно об отмене одного из них – с афиш местного Дома культуры железнодорожников пропал концерт Лолиты, намеченный на 2 апреля. Также отменили концерт в Омске, на планы провести который пожаловался некий Совет атаманов казачьего народа.

Как отмечает "Медуза", ранее Лолита сообщила, что организаторы отменили "огромное количество" её концертов. Сейчас в качестве ближайшего концерта на её сайте указан концерт 15 февраля в подмосковном Раменском.

Не "иноагент", но концерт отменим

Накануне стало известно об отмене в Улан-Удэ концерта Кристины Орбакайте. Об отмене сообщила пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Бурятии. В ведомстве отметили, что Орбакайте не признана "иностранным агентом" и её деятельность в России "не запрещена". "Но учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии – концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится", – решили чиновники. Ранее в паблике бурятского "Боевого братства" – провоенной российской общественной организации – возмутились тем, что Орбакайте якобы имеет гражданство США (по данным РИА "Новости", в США проживает семья Орбакайте, а у неё двойное гражданство).

"Люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО [специальной военной операции, то есть войны в Украине], не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение", — говорилось в обращении "Боевого братства". Отмену концерта Орбакайте поддержала также общественная палата Бурятии. В соцсетях и на официальном сайте певица отмену концерта в Улан-Удэ не комментировала.