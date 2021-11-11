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В Новосибирске переписчикам поручили собирать данные у соседей

Волонтёрам и сотрудникам подразделений Росстата, участвующим в переписи населения в Новосибирской области, разрешили собирать информацию о гражданах через их соседей, консьержей и старших по подъезду. Об этом "Новой газете" сообщили волонтёры.

По словам одного из волонтёров, сотрудница Росстата, курирующая перепись, сказала ей, что в Новосибирске слишком большой процент отказавшихся от участия в переписи. Изначально волонтёров заставляли ходить к ним по несколько раз, а позднее им разрешили выяснять информацию через их соседей, рассказала собеседница издания. Ей также выдали памятку, составленную областным Росстатом.

В документе сказано, что, если по определенному адресу переписчик не застал никого дома, либо получил отказ от участия в переписи, ему следует выяснить "любыми доступными способами", живут ли в квартире люди. Если выяснится, что в квартире кто-либо живет, стоит через соседей, консьержей, домоуправов или старших по подъездам собрать о жильцах "минимальные сведения для переписного листа": пол, возраст и родственные связи, если возможно.

По словам волонтёра, сотрудница Росстата, разъясняя порядок работы, попросила "быть осторожней", поскольку закон не позволяет использовать в переписи информацию, полученную от третьих лиц.

Аналогичная ситуация, как пишет "Новая газета", сложилась и в Екатеринбурге — волонтёры опрашивают соседей квартир, в которые они не смогли попасть.

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября, на отдаленных и труднодоступных территориях страны она продлится до 20 декабря. В этом году граждане России впервые могли пройти перепись самостоятельно через портал Госуслуги.

10 ноября глава Росстата Павел Малков сообщил, что в переписи приняли участие 133 с половиной миллиона человек или 91 процент от общей оценочной численности населения страны.

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