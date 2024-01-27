В Новосибирске первые участники войны переучились на педагогов

В Новосибирске четверо участников войны в Украине собираются преподавать в школе или колледже, для этого они прошли соответствующее переобучение. Об этом сообщило региональное министерство образования.

Один из них – бывший сотрудник полиции Андрей Прокофьев – прошёл обучение по программе "История" и уже провёл "урок мужества" в школе № 121. Также он решил передать в школьный музей "часть своих трофеев", сообщили "Вести. Новосибирск". Что это за трофеи – не уточняется, в сообщении говорится только о камуфляжной форме и элементах экипировки солдат. Отмечается, что на войну в Украину Прокофьев отправился добровольцем.

Участник войны Андрей Кочубеев из Бердска заявил, что "готов делиться опытом" на уроках ОБЖ. Ещё один экс-военный Семен Баранов собирается преподавать физкультуру. Подробности о четвёртом преподавателе не сообщаются, пишет Сибирь.Реалии.

Учёбу участникам войны оплачивает бюджет. Им на выбор предлагают 28 программ. При этом профессия преподавателя не самая популярная среди бывших военнослужащих, самыми популярными стали профессии сверщика, электромонтёра и контролера технического состояния транспорта. На них в сумме подано 24 заявки.