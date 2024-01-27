В Новосибирске первые участники войны переучились на педагогов

В Новосибирске четверо участников войны в Украине собираются преподавать в школе или колледже, для этого они прошли соответствующее переобучение. Об этом сообщило региональное министерство образования.
Один из них – бывший сотрудник полиции Андрей Прокофьев – прошёл обучение по программе "История" и уже провёл "урок мужества" в школе № 121. Также он решил передать в школьный музей "часть своих трофеев", сообщили "Вести. Новосибирск". Что это за трофеи – не уточняется, в сообщении говорится только о камуфляжной форме и элементах экипировки солдат. Отмечается, что на войну в Украину Прокофьев отправился добровольцем.
Участник войны Андрей Кочубеев из Бердска заявил, что "готов делиться опытом" на уроках ОБЖ. Ещё один экс-военный Семен Баранов собирается преподавать физкультуру. Подробности о четвёртом преподавателе не сообщаются, пишет Сибирь.Реалии.
Учёбу участникам войны оплачивает бюджет. Им на выбор предлагают 28 программ. При этом профессия преподавателя не самая популярная среди бывших военнослужащих, самыми популярными стали профессии сверщика, электромонтёра и контролера технического состояния транспорта. На них в сумме подано 24 заявки.
- В октябре 2023 года группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму РФ законопроект, разрешающий осуждённым за ряд тяжких и особо тяжких преступлений работать учителями и тренерами для несовершеннолетних.
- В начале сентября в России открыли центр переподготовки участников войны в Украине для преподавания в школах "Основ безопасности и защиты Родины" (новое название ОБЖ - основ безопасности жизнедеятельности). Бывшие военные начнут преподавать в школах со следующего учебного года.
- Вторжение в Украину, начатое Россией в феврале 2022 года, сильно отразилось на школьном образовании в России. В частности, школьников привлекают к шитью одежды для военных, изготовлению окопных свечей и маскировочных сеток, а в самих школах и детских садах развешивают рекламы службы по контракту. Для учеников старших классов ввели "Начальную военную подготовку" в курсе ОБЖ, выделив на нее 140 часов в год (12% всего учебного времени), сам курс переименовали, а прокремлёвские нарративы о войне и "коллективном Западе", включая цитаты президента России Владимира Путина, включили в курс истории.
Форум