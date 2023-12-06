"Готовят замену солдатам". Пропаганда в школах аннексированного Крыма

Учеников крымских школ подвергают активной идеологической обработке. Их заставляют ходить на "Разговоры о важном", помогать "детям Донбасса" и поддерживать российских военных, которые участвуют во вторжении в Украину. Дополнительные инъекции пропаганды дети получают в рядах "Юнармии" и "Движения первых" – молодежных организаций, которые занимаются "патриотическим" воспитанием. Все это направлено на замену идентичности крымских детей, что является преступлением, согласно нормам международного права.

В школах аннексированного Россией Севастополя проводится сбор книг и игрушек для детей, проживающих на территориях, которые российская армия оккупировала после начала полномасштабного вторжения. Учеников также просят приносить в школу пустые консервные банки – они пойдут на изготовление окопных свечей для российских солдат.

"Уважаемые родители, в нашем классе начинается сбор помощи детям с новых территорий (так в России называют украинские регионы, оккупированные после 24 февраля 2022 года. – Прим. РС). Планируем собрать и отправить к Новому году книги и мягкие игрушки", – говорится в сообщении, опубликованном в одном из севастопольских родительских чатов. Скриншот записи одна из участниц закрытой беседы переслала корреспонденту Радио Свобода (имена всех упомянутых в этой статье людей, находящихся в аннексированном Крыму, известны редакции, но не называются из соображений безопасности. – Прим. РС).

Книги можно приносить "не обязательно новые, просто в хорошем состоянии". Мягкие игрушки должны быть "небольшие и, конечно, чистые". "Время сейчас непростое, давайте поможем тем, кому сейчас гораздо труднее, чем нам. У каждого есть наверняка прочитанная книга и игрушка, в которую уже ребенок не играет. Заранее огромное спасибо!" – написали в чате. Позже представитель школьной администрации уточнил, что "акция по сбору игрушек и книг для детей Донбасса объявляется бессрочной".

Школьников вовлекают не только в оказание помощи сверстникам. С подачи родителей они косвенно поддерживают и военнослужащих армии страны-агрессора. В одном из севастопольских учебных заведений детей попросили поучаствовать в сборе жестяных банок, которые местное волонтерское движение "Огни Севастополя" использует для изготовления окопных (блиндажных) свечей.

"Банки должны быть без бумаги и без рисунков. Принесите, пожалуйста, у кого найдется, банку в класс. В итоге их разрисовывают, заливают парафином и отправляют на фронт. Это очень нужно и важно, объясните, пожалуйста, детям и помогите сами, если имеете такую возможность. [Банки] нужны на постоянной основе. И чем больше – тем лучше", – написала мать одного из учеников в школьном чате.

Участники движения "Огни Севастополя" называют себя "группой добровольной помощи военнослужащим СВО" (то есть участникам "специальной военной операции", как в России называют войну в Украине. – Прим. РС). Они не только производят блиндажные свечи, но и плетут маскировочные сети. Того, что сплетают за месяц, по заверению волонтеров, хватает, чтобы спрятать 17 российских танков. В деятельности организации принимают участие только совершеннолетние, однако школьников делают соучастниками процесса. Принося в школу пустые консервные банки, дети тем самым невольно помогают российской армии.

Открытки военным

По словам крымчан, подобные "благотворительные акции" в школах после начала полномасштабной войны проводятся регулярно. Кроме того, в преддверии российских государственных праздников школьников заставляют писать поздравительные письма и рисовать открытки для солдат оккупационной армии.

Перед прошлым Новым годом в школах полуострова запустили проект "Новогодний подарок солдату". А весной жители Севастополя рассказывали корреспонденту Радио Свобода, что накануне 23 февраля в четвертом классе одной из местных школ учителя выделили несколько уроков для изготовления праздничных посланий российским военнослужащим. Явка в этот день была строго обязательна. Если в обычные дни при пропуске занятий ученик мог принести объяснительную записку, то на этот раз классная руководительница обзванивала родителей и выясняла, по какой именно причине ребенок не пришел в школу.

Иногда инициатива исходит от родителей: именно они предлагают организовать сбор гуманитарной помощи или устроить еще какую-нибудь провоенную акцию. Педагоги, как правило, не препятствуют подобным предложениям, исходящим от родителей, даже если внутренне с этим не согласны. Иначе это может обернуться для них большими неприятностями, как это произошло с бывшим преподавателем крымского Белогорского технологического техникума Андреем Белозеровым, который был приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей по обвинению в "дискредитации" российской армии, когда он на уроке поставил школьникам украинскую песню.

Изготовление подарков для военнослужащих и акции по сбору вещей для "детей Донбасса", которых эти военные якобы освобождают, направлены на то, чтобы вложить в головы школьников "политически верное", с точки зрения российских властей, представление о войне России в Украине.

"Оккупационные власти тратят не просто много, а очень много ресурсов на идеологическую обработку детей. На эти цели выделяются миллиарды рублей, которые тратятся на пропаганду. Методы российская власть использует разные. В сфере образования пропаганда буквально пронизывает все, что только возможно. Можно посмотреть просто по порядку: ребенок приходит в школу, и его со всех сторон окружает российская символика. Обязательно поднятие флага, исполнение гимна. Причем очень часто требуют от учеников, чтобы они самостоятельно пели гимн. После этого появляется наглядная агитация, которая со всех сторон визуально окружает ребенка. Непосредственно в саму программу обучения также включаются пропагандистские элементы. "Лучшим" примером является последний учебник по истории России за одиннадцатый класс под авторством [Владимира] Мединского. Это практически даже не учебник, а пропагандистское руководство, в котором изображены Советский Союз и Россия в окружении врагов", – отметил в беседе с Радио Свобода Олег Охредько, аналитик центра гражданского просвещения "Альменда". Эта общественная организация среди прочего занимается мониторингом ситуации в образовательной сфере на оккупированных украинских территориях.

"Разговоры о важном"

Тем же пропагандистским целям служит и внеурочное занятие под названием "Разговоры о важном". Его ввели в сентябре 2022 года во всех школах аннексированного Россией Крыма. В прошлом учебном году на одном из занятий школьникам рассказывали про то, что "Россия – мировой лидер атомной отрасли", а в этом отдельный урок посвятили истории подразделений специального назначения. Однако, если судить по рассказам крымчан, этот пропагандистский инструмент не особо эффективен. Многие учителя саботируют "Разговоры о важном", проводя их чисто формально.

"Моя мать в школе как раз такие уроки проводит, но говорить мне в подробностях не хочет, боится прослушки. В целом, говорит, большая часть ее знакомых учителей не рассказывают детям то, что им выдается в методичках", – рассказал Радио Свобода выходец из небольшого крымского села, который после начала полномасштабной войны уехал с подконтрольной России территории.

"В нашем классе учительница очень довольна тем, что появились "Разговоры о важном". Говорит, теперь у нас в расписании есть законное время, когда мы можем провести нормальный классный час, решить все вопросы. Для детей это самое важное, так что мы настоящие разговоры о важном проводим – это ее слова", – говорит мама севастопольской школьницы.

На "Разговорах о важном" тема российского вторжения в Украину непосредственно не затрагивается (хотя косвенно эти уроки направлены в том числе на оправдание войны). Зато о войне в пропагандистском ключе ученикам рассказывают на так называемых уроках мужества, которые проводятся 1 сентября. В этом году в школах Феодосии, Судака и Нижнегорского такие уроки проводили военнослужащие российской армии, участвующие во вторжении в Украину, говорится в мониторинговом отчете центра "Альменда". Встречи с участниками "СВО" также проводились в этом году в летних лагерях Крыма, а осенью в нескольких школах открыли "парты героев" – столы с прикрученными к ним мемориальными табличками, напоминающими о том, что на этом месте когда-то сидел российский военный, погибший при вторжении в Украину.

В одних крымских семьях взрослые придерживаются взглядов, насаждаемых российским государством, и потому поддерживают милитаризацию образования. В других же именно родители, а также старшие братья и сестры служат единственным противоядием против потока пропаганды, которой изливается на детей в школах.

"У меня есть брат, он в четвертом классе. Их регулярно зомбируют разными способами, в том числе [заставляют делать] открытки для солдат, [проводят] "Разговоры о важном". Естественно, мы относимся к этому отрицательно. У нас раздавали листы на родительском собрании, где можно было согласиться ходить на этот урок или отказаться. Но сказали, что был приказ свыше, чтобы все писали согласие. Трудно было отказаться, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Мы рассказываем малому всю правду, просто объясняем, что учителя врут. Он все понимает, но при этом все же ходит на эти занятия. А насчет открыток – мы запретили ему их рисовать", – рассказала Радио Свобода студентка одного из севастопольских вузов.

В конце 2022 года в России появилась еще одна детско-юношеская организация под названием "Движение первых". Она также специализируется на "патриотической" работе. Повсеместное распространение движения началось с оккупированных украинских территорий.

"Один из самых первых отрядов был создан в "Артеке". Ну и в тот же день был создан отряд в [оккупированном] Геническе, причем в Геническе его открывал сам министр просвещения России [Сергей] Кравцов. "Движение первых" – это абсолютно пропагандистская организация, деятельность которой направлена на то, чтобы изменить у детей идентичность и привязать их только к российской идентичности. Также для младших классов создан новый проект, который называется "Орлята России". Это что-то наподобие октябрят. И опять-таки эта организация построена на существовавших ранее пропагандистских формах", – оценивает деятельность новых организаций Олег Охредько.

Новый тоталитаризм

Поток пропаганды льется на крымских детей и подростков и за пределами школы. С начала полномасштабного вторжения на полуострове активизировалась деятельность "Юнармии" – детско-юношеского общественного движения милитаристской направленности. По данным центра "Альменда", в мае 2023 года в аннексированном Крыму действовали 874 отряда "Юнармии". В них состояло 30 тысяч крымских школьников. Уже известно по меньшей мере об одном выпускнике крымской "Юнармии", который стал участником вторжения российской армии в Украину.

"Вся жизнь школьника окружена российской пропагандой, причем они [оккупационные власти] действуют довольно активно, агрессивно. И противодействовать этой пропаганде очень-очень сложно, потому что противодействие выливается в преследование людей, выступающих против действующей в России пропагандистской машины", – признает Олег Охредько. По его словам, Кремль пытается воспитать новое поколение солдат взамен тех, что гибнут сейчас в Украине: "Российские власти, милитаризуя образование и подвергая школьников идеологической обработке, уничтожают украинскую идентичность детей, находящихся во временно оккупированном Крыму. Они готовят просто замену тех солдат, которые сейчас воюют. Причем началось это еще задолго до [полномасштабной] российско-украинской войны. У детей формируется определенное отношение к смерти за родину. Тем самым повторяется вариант, который был в Советском Союзе и в других тоталитарных государствах, таких как нацистская Германия. К этому как раз и готовят детей, готовят подоплеку будущей России, которая через несколько лет уже превратится окончательно в тоталитарное государство".

Украинские власти и правозащитники говорят о недопустимости милитаризации образовательного процесса в крымских школах. Еще до начала полномасштабного вторжения прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя совместно с Крымской правозащитной группой направили в Международный уголовный суд в Гааге представление с информацией о том, как детей на полуострове подвергают воздействию кремлевской пропаганды. Подобные сведения содержались и в докладе Human Rights Watch, выпущенном за месяц до полномасштабного вторжения.

В общественной организации "Крым SOS" напоминают, что милитаризация образования на оккупированных территориях и насаждение детям государственной идеологии страны-оккупанта является международным преступлением. Российские власти, захватившие Крымский полуостров, нарушают положения целого ряда документов: Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, Конвенции о правах ребенка, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и некоторых других.