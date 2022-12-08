В Новосибирске по жалобе главы "Совета отцов" отменён рок-концерт 

В Новосибирске после жалобы председателя общественной организации "Совет отцов" Сергея Майорова отменено выступление рок-группы "Полматери", которое должно было состояться в лофт-парке "Подземка".

Ранее Сергей Майоров пожаловался детскому омбудсмену России Марии Львовой-Беловой на репертуар группы, а также отправил соответствующие обращения в Гепрокуратуру и Следственный комитет. Главу "Совета отцов" возмутила песня "Дайте денег на аборт".

"Общими усилиями неравнодушных родителей и общественных организаций нам удалось предотвратить выступление группировки Полматери. Но успокаиваться рано, это только первый шаг, впереди ещё предстоит много сделать, чтобы обезопасить наших детей от подобного рода "деятелей культуры" и любителей на этом зарабатывать", - написал Майоров в соцсетях после отмены выступления.

Представители концертной площадки сообщили об отмене мероприятия "по техническим причинам".

Издание Сибирь.Реалии отмечает, что ранее Майоров был судим по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. После выхода на свободу он работал электромонтером и столяром.

В 2020-м году Сергей Майоров участвовал в выборах горсовета Новосибирска как самовыдвиженец, но проиграл независимому кандидату Хельге Пироговой, которая баллотировалась при поддержке проекта Алексея Навального "Умное голосование". В июле текущего года на Пирогову завели уголовное дело о фейках про российскую армию. В итоге она была вынуждена уехать из России.