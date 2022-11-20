В Новосибирске отменили спектакль-сказку, обвинённый в "пропаганде ЛГБТ"

В новосибирском "Первом театре" отменили спектакль "Принцесса и людоед", назначенный на 20 ноября. Официальная причина отмены показа - "технические неполадки на сцене". Однако на прошлой неделе местные активисты призывали проверить спектакль на "пропаганду нетрадиционных ценностей" из-за того, что все роли, в том числе и роль принцессы, играют мужчины. Министерство культуры Новосибирской области обещало провести проверку.

Эксперты местного Минкульта должны были прийти с проверкой именно на спектакль 20 ноября, туда же были приглашены представители прессы. Сообщение об отмене спектакля появилось на странице театра во ВКонтакте за 20 минут до начала показа. Новосибирское издание НГС сообщает, что технические проблемы в театре действительно есть: в нём отключено электричество и пахнет гарью; не исключено, что театру придётся отменить и другие ближайшие спектакли.

Режиссёр спектакля Полина Кардымон у себя в соцсетях рассказала, что в спектакле-сказке (возрастное ограничение 6+) все роли играют актёры-мужчины. По сюжету, два поэта-сказочника придумывают истории, а ещё два актёра - "клоны" сказочников - разыгрывают их, в том числе и историю о принцессе и людоеде по стихотворению Генриха Сапгира. Предложение заменить одного из актёров на актрису она сочла противоречащим концепции спектакля.

Кардымон также посоветовала доносчикам и сотрудникам Минкульта "почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли, почитать про травести, вспомнить, что в театре Бабу-Ягу играют обычно актёры-мужчины".

Художественный руководитель "Первого театра" Игорь Южаков тоже не согласился с замечаниями общественности. "Актёры для того и актёры, чтобы могли играть и животных, и детей, и женщин, и богов, и богинь, и даже предметы. Какие здесь могут быть претензии?" - сказал он.