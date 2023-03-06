В Новосибирске попытались поджечь пункт сбора вещей для мобилизованных

В Новосибирске попытались поджечь помещение, в котором собирают вещи и плетут маскировочные сети для мобилизованных.

Ночью неизвестные разбили окно и бросили в помещение горящую тряпку. Сработала сигнализация – огонь потушили охранники. Судя по фото, пострадали пол и стол. Сообщается, что это помещение уже пытались поджечь около недели назад, тоже неудачно.

Подозреваемых разыскивает полиция.