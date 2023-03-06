В Новосибирске попытались поджечь пункт сбора вещей для мобилизованных

В Новосибирске попытались поджечь помещение, в котором собирают вещи и плетут маскировочные сети для мобилизованных.
Ночью неизвестные разбили окно и бросили в помещение горящую тряпку. Сработала сигнализация – огонь потушили охранники. Судя по фото, пострадали пол и стол. Сообщается, что это помещение уже пытались поджечь около недели назад, тоже неудачно.
Подозреваемых разыскивает полиция.
- После российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент известно о почти сотне попыток поджогов.
- В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Большинство дел рассматривали по уголовным статьям о повреждении чужого имущества и о хулиганстве. Первый приговор, в котором поджог военкомата квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.
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