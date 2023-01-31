В России суд впервые квалифицировал поджог военкомата как теракт

Впервые в России суд вынес приговор по статье о теракте за поджог военкомата. Как сообщает агентство ТАСС, обвиняемый из Ханты-Мансийского округа был приговорён к 12 годам колонии.

ТАСС не называет имя осуждённого. По всей видимости, речь идёт о Владиславе Борисенко. Приговор вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, об этом говорится в картотеке дела.

Борисенко - житель Нижневартовска. Его обвиняли в том, что совместно с Василием Гаврилишеном он в мае прошлого года попытался поджечь военкомат в этом городе. Одна бутылка с горючей смесью потухла, от второй загорелась деревянная обшивка предбанника военкомата. Огонь быстро потушили приехавшие на вызов полицейские, о пострадавших не сообщалось.

Перконачально обоих обвиняли в умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве, однако затем дело переквалифицировали на теракт и передали его рассмотрение в военный суд. По статье о теракте обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы. При этом Борисенко и Гаврилишена судят отдельно.

В суде, как утверждается, обвиняемые заявили, что подожгли военкомат ради заработка - некие лица в телеграме обещали им более миллиона рублей - и не согласны с тем, что это был теракт. Адвокат Владислава Борисенко Сергей Чернышков, как пишет "Коммерсантъ", заявил, что его клиент на самом деле якобы поддерживает войну против Украины.

После российского вторжения в Украину в России были совершены попытки поджога десятков военкоматов и других государственных учреждений - как правило, пожары быстро тушат, и зданиям наносится лишь ограниченный ущерб. Несколько человек были осуждены по статьям о хулиганстве или порче имущества, однако с осени следственные органы переквалифицируют подобные дела на существенно более тяжёлую статью о теракте.

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