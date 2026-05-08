В Новосибирске прокуратура проверяет баннер с орангутаном к 9 мая

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку в связи с размещённым в Новосибирске баннером к 9 мая с изображением орангутана и надписью "С днем победы!", об этом сообщает государственное информагентство ТАСС.

Первоначально сообщалось также, что плакат проверяет и Роскомнадзор, но его упоминание было удалено.

Утверждается, что на баннер пожаловались жители Новосибирска.

Баннер с животным разместил Новосибирский зоопарк. Директор зоопарка Андрей Шило объяснил агентству, что на плакатах решили разместить фотографию орангутана, выразив таким образом "благодарность от животных за спасение" в годы войны. "Мне кажется, это, наоборот, правильная история. Мы – зоопарк, логично, что мы используем в поздравительных баннерах фото животных", – сказал он.

Местные СМИ отмечают, что изображённый на плакате орангутан Бату – не просто животное, а новосибирская знаменитость. В зоопарке он демонстрирует посетителям свое умение надевать футболку и пить сок через трубочку, а в 2022 году участвовал в так называемых выборах символа "Новогодней столицы России", сопровождавшихся скандалом - выяснилось, что чиновники использовали накрутки и административный ресурс при голосовании за животных из зоопарков.