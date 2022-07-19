В Новосибирске прошло прощание с учёным Дмитрием Колкером

В Новосибирском крематории прошло прощание с физиком Дмитрием Колкером. Как сообщает корреспондент Сибирь.Реалии, проститься с учёным пришли около 80 человек.

Коллеги Колкера, пришедшие на похороны, заявили, что не верят в вину учёного в госизмене. Физик Михаил Скворцов из Института лазерной физики СО РАН выразил надежду, что Колкера признают невиновным.

Дмитрий Колкер умер в ночь на второе июля. Две недели родственники не могли перевезти тело из Москвы в Новосибирск. В СИЗО "Лефортово" им отказывались выдавать паспорт. 12 июля дочь Колкера Алина Миронова сообщила, что родным удалось получить необходимые документы, чтобы им выдали тело.

Колкера арестовали 30 июня по подозрению в госизмене за чтение лекций в Китае. Профессора забрали из частной клиники "Авиценна", где он находился в тяжелом состоянии с терминальной стадией рака поджелудочной железы.

С адвокатом и родственниками ему встретиться не дали. Колкера перевезли в Москву и поместили в СИЗО "Лефортово". Через два дня он умер в больнице, куда его доставили за пару часов до смерти.

После его смерти выяснилось, что врач областной больницы Новосибирска Александр Романенко поставил в справке для суда неверный диагноз, перепутав поджелудочную и предстательную железы. Он также указал, что Колкер в состоянии участвовать в следственных действиях. На основе этой справки Колкера и арестовали. В материалах дела были документы о состоянии здоровья Колкера, но в постановлении судья их проигнорировала.

Адвокат семьи Александр Федулов подал жалобу на Романенко в Минздрав. Сам врач срочно ушел в отпуск.

Члены неформального академического сообщества "Клуб 1 июля", в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН) потребовали привлечь к ответственности виновных в смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера.

После смерти Колкера в Новосибирске появились два стихийных мемориала в память о нём. Оба снесла полиция. Мемориалы стали появляться в других городах - в Санкт-Петербурге, Париже и Лондоне.