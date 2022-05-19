В Новосибирске разослали методички о патриотическом воспитании

Муниципалитеты в Новосибирской области получили методички о том, как нужно организовывать патриотические мероприятия, в частности – выстраивать школьников и студентов в виде буквы Z. Об этом сообщило издание "НГС", которое ознакомилось с документом.

Авторы методички из девяти страниц – сотрудники государственного областного учреждения "Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов". Документ был разослан перед мероприятиями в поддержку "Крымской весны" (посвящены аннексии Крыма 18 марта 2014 года).

"При информационном освещении мероприятий необходимо использовать хештеги: #ZаМир, #ZаРоссию, #ZаПрезидента", — сообщается в письме за подписью директора центра Аллы Данилевской.

Рекомендуется запустить в интернете челлендж: взяться за руки в виде буквы V, сделать фотографию и разместить её в социальных сетях с хештегом #силаVправде. Среди других советов – изображать литеру Z на стенах домов в виде граффити, световой проекции или включенных в определенном порядке окон в темное время суток.