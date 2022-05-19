В день столетия пионерской организации 19 мая в Госдуму внесён законопроект о создании общероссийского детского движения "Большая перемена". Авторами документа выступили сенаторы и представители всех думских фракций.

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте парламента, движение будет участвовать в воспитании детей, профориентации молодёжи и организации досуга. Детям предполагается прививать "мировоззрение на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей", говорится в документе.

Законопроект предусматривает добровольное участие в движении. Присоединиться к нему приглашают школьников с шести лет. Совершеннолетние граждане, окончившие 11 классов средней школы, могут стать в организации наставниками. Отдельно оговаривается, что иностранные агенты и аффилированные с ними лица быть наставниками не смогут.

Высшим руководящим органом движения станет Съезд, также будут созданы наблюдательный и координационный советы и правление. Председатель правления будет назначаться президентом России.

Ранее сообщалось, что Кремль, Росмолодёжь и министерство просвещения обсуждают вопрос создания нового общероссийского движения детей и молодёжи. Предполагалось, что структуру создадут на базе уже существующих организаций: Российского движения школьников, проекта "Большая перемена", который курирует первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, и движения "Юнармия", созданного по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.

В конце апреля идею создания движения, которое объединяло бы всех детей, поддержал президент России Владимир Путин. В 2015 году, в день юбилея Комсомольской организации, президент уже подписывал указ о создании организации с целями, аналогичными "Большой перемене" — "Общероссийское движение школьников".