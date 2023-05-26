В Новосибирске рядового осудили на пять лет вместо 15 за дезертирство

В Новосибирске военный суд вынес приговор 25-летнему Владимиру Константинову, который сбежал из палаточного лагеря для мобилизованных накануне отправки на войну в Украину. За дезертирство в период мобилизации или в условиях вооружённого конфликта ему грозило 15 лет лишения свободы, но суд ограничился пятилетним сроком, пишет "Коммерсантъ".

Осенью прошлого года, по данным источников издания, Владимира Константинова, который работал грузчиком, призвали в армию в рамках так называемой частичной мобилизации. Для подготовки его направили в учебный палаточный лагерь, разбитый рядом с Новосибирским высшим войсковым командным училищем в Академгородке. Там солдат провёл около трёх месяцев.

По версии следствия, 29 декабря накануне отправки в зону боевых действий, Константинов сбежал из палаточного лагеря для мобилизованных, поймал такси и уехал к матери, где помогал ей по хозяйству. Владимир Константинов – старший из пяти детей в семье. Через месяц после телефонного разговора со следователем солдат явился в военный следственный отдел Новосибирского гарнизона. Задерживать его не стали.

Константинов полностью признал обвинения в дезертирстве . Во время допроса, который записывался на видеокамеру, рядовой заявил: "Лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт".

На суде прокурор потребовал для Константинова пять с половиной лет заключения в колонии строгого режима, защита просила ограничиться условным сроком.

Согласно Уголовному кодексу России за дезертирство в период боевых действий предусмотрено до 15 лет колонии строгого режима. Однако, по данным "Коммерсанта", суды при вынесении приговоров обычно ориентируются на минимальное наказание. А способствует этому признание подсудимыми вины и то обстоятельство, что они впервые привлекаются к уголовной ответственности.

Исключением, как пишет издание, стал контрактник, которому за аналогичное преступление суд в аннексированном Россией Крыму назначил десять лет колонии строго режима.