В Новосибирске рядовому присудили три года условно за уход из части

В Новосибирске гарнизонный военный суд назначил три года условно рядовому Николаю Ковалеву за самовольное оставление части. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, 27 декабря 2022 года рядовой "самовольно оставил пункт временной дислокации воинской части". 15 января 2023 года Ковалев сам вернулся в воинскую часть. Известно, что он уходил для того, чтобы увидеться с родственниками, однако в пресс-службе суда оценили это как "уход без уважительных причин".
Ранее на Камчатке военный суд приговорил к двум годам и шести месяцам колонии-поселения двоих военнослужащих, отказавшихся от участия в боевых действиях в Украине.
- Российские военные суды периодически выносят приговоры за "самоволки" и бегство из зоны боевых действий. Наказание за это может сильно разниться – от двух лет условного срока до 6,5 лет колонии строгого режима. Так, 13 апреля Красноярский гарнизонный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима военнослужащего, самовольно покинувшего зону боевых действий в так называемой "Луганской народной республике". В марте Омский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к полутора годам колонии-поселения за самовольное оставление части. Мобилизованный Гаврилов задержался в родной деревне, чтобы поддержать отца после похорон матери, сообщается на сайте суда. Военный юрист Максим Гребенюк считает, что условные сроки за "самоволку" военным стали назначать для того, чтобы иметь возможность отправить их в зону боевых действий в Украину.
- С начала мобилизации в России в сентябре 2022 года по конец апреля 2023 года в российские военные суды поступило 1064 уголовных дела в отношении военных, которые самовольно оставили место службы, отказались исполнять приказ или дезертировали.
- В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы и дезертирство в условиях боевых действий и мобилизации. Первое уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года в Мурманске.
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