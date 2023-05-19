В Новосибирске рядовому присудили три года условно за уход из части

В Новосибирске гарнизонный военный суд назначил три года условно рядовому Николаю Ковалеву за самовольное оставление части. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, 27 декабря 2022 года рядовой "самовольно оставил пункт временной дислокации воинской части". 15 января 2023 года Ковалев сам вернулся в воинскую часть. Известно, что он уходил для того, чтобы увидеться с родственниками, однако в пресс-службе суда оценили это как "уход без уважительных причин".

Ранее на Камчатке военный суд приговорил к двум годам и шести месяцам колонии-поселения двоих военнослужащих, отказавшихся от участия в боевых действиях в Украине.