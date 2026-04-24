В Новосибирске сняли табличку с мемориала жертв репрессий

В Новосибирске сорвали табличку с закладного камня мемориала жертв политических репрессий. Об этом сообщили бывший депутат городского Заксобрания Светлана Каверзина и издание "Сибирский экспресс".

На табличке была надпись: "Здесь будет сооружен памятник жертвам государственного террора, чьи могилы или места захоронения неизвестны".

Вероятно, табличку сорвали 23 апреля. "Подозреваю, что полиция никого не найдет, хотя в сквере камеры на каждом дереве висят", - написала Каверзина. Она предположила, что табличку сняли в связи с недавним признанием общества "Мемориал", ранее установившего камень, экстремистской организацией.

Основной памятник жертвам репрессий в Нарымском сквере не пострадал.

19 апреля власти Томска снесли Камень Скорби и другие мемориальные камни, установленные в память о репрессированных в Сквере Памяти. Причиной демонтажа в мэрии назвали угрозу обрушения гаража, который расположен на склоне оврага, но затем удалили пост об этом.

Дипломаты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии опубликовали совместное заявление с осуждением сноса мемориала. В заявлении отмечается, что мэрия Томска демонтировала не только Камень скорби, но и мемориалы репрессированным литовцам, латышам, полякам, эстонцам и калмыкам.

"Стирание памяти о жертвах сталинских репрессий, безусловно, не служит сохранению памяти о жертвах нацизма", - говорится в заявлении. Ранее стало известно, что на месте московского Музея истории ГУЛАГа появится музей "памяти жертв геноцида советского народа" во время Второй мировой войны, а в Магадане вместо музея политических репрессий возникнет "патриотический" комплекс.