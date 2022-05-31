В Новосибирске Z-баннер сняли после жалобы школьника

В Новосибирске сняли баннер в поддержку так называемой спецоперации в Украине после жалобы школьника. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил автор жалобы десятиклассник Евгений Фокин.
Школьник, обвиненный ранее в распространении ложной информации о российской армии за репост в чате телеграм-канала, регулярно извещает мэрию о нарушениях в установке вывесок и баннеров. В мае он пожаловался на вывеску "ZА МИР ТРУД МАЙ! ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!", которая появилась на Красном проспекте в центре Новосибирска.
Фокин официально сообщил чиновникам о том, что баннер нарушает правила дизайн-кода города о вывесках - в мэрии согласились, что вывеска явно нарушила "Правила распространения наружной рекламы и информации". Вывеску сняли.
В апреле 17-летний Фокин стал подозреваемым по уголовному делу о распространении так называемых фейках армии России. По этому делу грозит до 3-х лет лишения свободы. Следователи заставили школьника подписать обязательство о неразглашении.
- 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военных действий в Украине с целью защиты жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР". По его приказу Вооруженные силы вторглись на территорию соседней страны.
- 4 марта Госдума единогласно и сразу в трех чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс РФ. Согласно поправкам, за распространение фейков о военной операции могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Во вторник стало известно о первом приговоре по подобному делу.
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