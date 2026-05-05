В Новосибирске учёных-физиков приговорили по статье о госизмене

В Новосибирске суд 5 мая признал двух учёных-физиков виновными в госизмене и назначил им по 12,5 лет лишения свободы каждому. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает Сибирь.Реалии, что именно вменили в вину Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину, официально не сообщается. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным "Коммерсанта", поводом для уголовного дела могла статья о газовой динамике в одном из зарубежных журналов.

До вступления приговора в законную силу учёные будут находиться под домашним арестом. Защита отказалась комментировать исход судебного разбирательства, пишет "Коммерсант".

Звегинцев является основателем лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звегинцева по научным публикациям.

После задержания Звегинцева в 2023 году его коллеги выступили в защиту учёного. В своем письме они отметили, что статья, за которую предположительно преследуют Звегинцева, перед публикацией дважды прошла проверку "на наличие сведений ограниченного доступа".

Ранее к 15 и 14 годам колонии приговорили коллег Звегинцева по Институту теоретической и прикладной механики Александра Шиплюка и Анатолия Маслова. По данным Reuters, Шиплюка обвиняли в передаче секретных материалов на научной конференции в Китае в 2017 году. Шиплюк не признал вину и настаивал, что вся якобы переданная информация находится в открытом доступе.

По данным Верховного суда России, в прошлом году приговоры по делам о госизмене были вынесены почти 300 обвиняемым (все - обвинительные). Большинство дел связаны с обвинениями в поддержке Украины.