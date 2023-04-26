В Новосибирске утвердили отмену прямых выборов мэра

Депутаты городского совета Новосибирска большинством голосов приняли изменения в городской устав об отмене прямых выборов мэра. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает "Тайга.Инфо", за отмену выборов проголосовали 38 депутатов, против - пять, четверо не голосовали. На заседание пришли в том числе председатели городского совета Евгений Яковенко и Евгений Лебедев, которые в начале года заявили о том, что едут на войну в Украину.

Изменения в устав, принятые в итоге в двух чтениях, по предложению депутата от "Единой России" Андрея Гудовского даже не обсуждались.

"Коалиция-2020" сообщает, что глава города Анатолий Локоть пришел на сессию после голосования.

Согласно изменениям, ранее принятым и на региональном уровне, глав Новосибирска и Кольцова будут избирать с помощью советов депутатов из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия. Половину её формирует губернатор, член "Единой России" Андрей Травников.