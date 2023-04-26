В Новосибирске утвердили отмену прямых выборов мэра

Депутаты городского совета Новосибирска большинством голосов приняли изменения в городской устав об отмене прямых выборов мэра. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает "Тайга.Инфо", за отмену выборов проголосовали 38 депутатов, против - пять, четверо не голосовали. На заседание пришли в том числе председатели городского совета Евгений Яковенко и Евгений Лебедев, которые в начале года заявили о том, что едут на войну в Украину.
Изменения в устав, принятые в итоге в двух чтениях, по предложению депутата от "Единой России" Андрея Гудовского даже не обсуждались.
"Коалиция-2020" сообщает, что глава города Анатолий Локоть пришел на сессию после голосования.
Согласно изменениям, ранее принятым и на региональном уровне, глав Новосибирска и Кольцова будут избирать с помощью советов депутатов из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия. Половину её формирует губернатор, член "Единой России" Андрей Травников.
- Новосибирск — единственный город-миллионник, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где остались прямые выборы главы. Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2019 году. На них Анатолий Локоть (КПРФ) переизбрался на новый срок, набрав более 50% голосов. Второе место занял глава местного штаба Навального, предприниматель Сергей Бойко. Осенью 2021 года Бойко покинул страну из-за угрозы уголовного преследования.
- Кольцово — рабочий поселок в 25 километрах от Новосибирска, который имеет статус наукограда. Его с 1991 года возглавляет Николай Красников.
- После решения властей Новосибирска из городов-миллионников напрямую избирать главу могут только жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые административно считаются регионами России.
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