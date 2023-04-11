В Томске не смогли назначить мэра после отмены прямых выборов

В Томске депутаты городской думы не смогли назначить нового мэра, поскольку оба кандидата отказались от участия. Выборы должны были пройти впервые после отмены прямого всенародного голосования в 2022 году, отмечает Сибирь.Реалии.

Как заявил спикер Чингис Акатаев, следующий этап пройдет летом или осенью 2023 года.

Кандидат от КПРФ Максим Лучшев снял кандидатуру 10 апреля, а исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер, который, как пишет "Тайга.Инфо", считался кандидатом от власти, отказался от участия на следующий день. Он заявил, что "мэр должен быть выбран на альтернативной основе".