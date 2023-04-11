В Томске не смогли назначить мэра после отмены прямых выборов

В Томске депутаты городской думы не смогли назначить нового мэра, поскольку оба кандидата отказались от участия. Выборы должны были пройти впервые после отмены прямого всенародного голосования в 2022 году, отмечает Сибирь.Реалии.
Как заявил спикер Чингис Акатаев, следующий этап пройдет летом или осенью 2023 года.
Кандидат от КПРФ Максим Лучшев снял кандидатуру 10 апреля, а исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер, который, как пишет "Тайга.Инфо", считался кандидатом от власти, отказался от участия на следующий день. Он заявил, что "мэр должен быть выбран на альтернативной основе".
- В декабре 2022 года дума Томска большинством голосов отменила прямые выборы мэра. Решение было принято по инициативе депутатов "Единой России" в областном парламенте. До этого времени Томск был одним из немногих городов, где мэров могли выбирать жители, отмечает "Дождь".
- Согласно изменениям в законе, главу города будет выбирать представительный орган из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. По мнению авторов закона, он "отражает тенденцию на усиление роли представительного органа местного самоуправления".
- Досрочные выборы мэра Томска должны были пройти до 29 января 2023 года, то есть в течение полугода после вступления в силу обвинительного приговора предыдущему главе города Ивану Кляйну. В декабре 2021 года Кляйна приговориои к двум годам колонии общего режима по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Свою вину бывший мэр не признал и настаивал на оправдании. 29 июля 2022 года решение суда вступило в силу.
- В 2018 в Томской области также отменили прямые выборы глав районов и других городов.