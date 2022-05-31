В России вынесли первый приговор по делу о фейках про армию

Суд Забайкальского края признал местного жителя виновным в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Ему назначили штраф в размере одного миллиона рублей. Это первый приговор по новой статье о так называемых фейках о действиях Вооружённых сил, которую добавили в уголовный кодекс после российского вторжения в Украину, сообщают правозащитный проект "ОВД-Инфо" и издание "Медиазона".

По версии следствия, в марте 2022 года житель посёлка Оловянная Пётр Мыльников дважды опубликовал ложную информацию о действиях российской армии в группе в соцсетях, администратором которой он являлся. Кроме того, по утверждению следствия, Мыльников размещал в группе комментарии по поводу войны в Украине.

Мыльников "неоднократно публиковал изображения сфальсифицированных текстовых документов Министерства обороны России, а также видеозаписи с информацией, содержащей заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на Украине", уточняет пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю изданию "Чита.Ру". По мнению следствия, таким образом Мыльников "хотел сформировать негативное отношение к армии России, участвующей в спецоперации, а также к российским государственным органам в целом".

В начале апреля в анонимном телеграм-канале "Жизнь мента" появилось видео, в котором Мыльников говорит, что "осознаёт свою ошибку".