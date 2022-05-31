В России вынесли первый приговор по делу о фейках про армию

Суд Забайкальского края признал местного жителя виновным в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Ему назначили штраф в размере одного миллиона рублей. Это первый приговор по новой статье о так называемых фейках о действиях Вооружённых сил, которую добавили в уголовный кодекс после российского вторжения в Украину, сообщают правозащитный проект "ОВД-Инфо" и издание "Медиазона".
По версии следствия, в марте 2022 года житель посёлка Оловянная Пётр Мыльников дважды опубликовал ложную информацию о действиях российской армии в группе в соцсетях, администратором которой он являлся. Кроме того, по утверждению следствия, Мыльников размещал в группе комментарии по поводу войны в Украине.
Мыльников "неоднократно публиковал изображения сфальсифицированных текстовых документов Министерства обороны России, а также видеозаписи с информацией, содержащей заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на Украине", уточняет пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю изданию "Чита.Ру". По мнению следствия, таким образом Мыльников "хотел сформировать негативное отношение к армии России, участвующей в спецоперации, а также к российским государственным органам в целом".
В начале апреля в анонимном телеграм-канале "Жизнь мента" появилось видео, в котором Мыльников говорит, что "осознаёт свою ошибку".
- По подсчётам "ОВД-Инфо", с начала войны в России возбудили более 50 уголовных дел по статье о фейках про российские вооружённые силы. Среди тех, против кого возбудили дела - известные журналисты Александр Невзоров, Илья Красильщик, Майкл Наки. Многие из тех, против кого возбуждены дела, находятся за границей, но несколько человек были арестованы в России и помещены в СИЗО.
- Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. За распространение "фейков" грозит до 15 лет лишения свободы.
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