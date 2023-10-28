В Новосибирске запретили зачитывать имена репрессированных

Новосибирская прокуратура запретила проводить акцию "Возвращение имён" в память о жертвах сталинских репрессий. Внимание на это обратило издание "7x7".

По словам организаторов чтения имён, причиной запрета стала "реклама акции на нежелательных в России площадках". Организаторы решили отменить мероприятия 29 и 30 октября, на которых планировалось зачитать имена репрессированных, чтобы не подвергать участников "даже минимальному риску".

Организаторы опубликовали список из 89 жертв политических репрессий из Второй книги памяти Новосибирской области, имена которых они хотели озвучить.