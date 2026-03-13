В Новосибирской области арестовали двух жителей сел, где изымали скот

Ордынский районный суд Новосибирской области арестовал на двое суток Ларису Вьюнникову и Андрея Гавриленко, которые протестовали против изъятия и уничтожения скота в селах Козиха и Новопичугово. Их обвинили в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Об этом пишет "7x7" со ссылкой на пресс-службу суда.

9 марта жители села Козиха перекрыли дорогу, чтобы остановить конфискацию скота из фермерских хозяйств. После этого нескольких человек вызвали в полицию для составления протокола об участии в несогласованной акции.

12 марта в Новосибирске задержали журналиста Ивана Фролова, который снимал сюжеты об уничтожении скота в фермерских хозяйствах. Его отвезли в отдел, где сообщили, что проводят проверку по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Позднее Фролова отпустили.

В марте в Новосибирской области объявили карантин в нескольких районах из-за обнаружения эпизоотических очагов пастереллеза и бешенства. Местные жители утверждали, что у их скота нет никаких признаков заболевания. В некоторых районах власти начали забирать крупный рогатый скот из частных хозяйств и вводить карантин в некоторых населенных пунктах.

11 марта жители сел Козиха, Новопичугово, Верх-Чик, Берёзовка, Малый Чик, Филиппово и Пролетарский записали обращение к президенту России Владимиру Путину, заявив, что у животных в их хозяйствах никто не брал на анализ кровь или молоко. Фермеры перекрыли дороги к хозяйствам, произошли задержания. Как подчеркивает "Агентство", это первые крупные протесты фермеров за последние 10 лет.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхина обратился в прокуратуру и призвал проверить законность действий властей при изъятии животных. Комиссия заксобрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами поддержала коллегу.

Следственный комитет начал проверку на предмет халатности со стороны сотрудников Минсельхоза, которые инициировали изъятие скота.