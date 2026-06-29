В Новосибирской области некоторые АЗС приостановили продажу топлива

В Новосибирской области некоторые заправки приостановили продажу топлива физическим лицам "из-за напряженного режима". Об этом сообщил исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов, пишет NGS.

По его словам, на этих АЗС заправка осуществляется только по долгосрочным контрактам, а также муниципальным и государственным заказам. Чиновник не уточнил, сколько заправок приостановили продажи и в каких районах области. При этом Рягузов утверждает, что в самом Новосибирске проблем с бензином нет.

"В районах Новосибирской области, где нет присутствия "Газпромнефти", в ручном режиме решаем вопрос для обеспечения топливом населения", – заявил Рягузов на совещании с учаcтием главы региона Андрея Травникова.

23 июня Травников объявил о введении ограничений на продажу топлива "для недопущения спекулятивного спроса". Региональное правительство выпустило рекомендации, согласно которым на АЗС на трассах за один раз можно купить 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. На всех остальных автозаправочных станция – 40 и 80 литров соответственно. Заправку бензина в канистры власти не запретили, но ограничили 10 литрами.