В новой стратегии безопасности США Россия названа "управляемой угрозой"

Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны. В ней говорится, что в обозримом будущем Россия останется "постоянной, но управляемой угрозой" для восточных стран-членов НАТО.

"Несмотря на то, что Россия страдает от различных демографических и экономических трудностей, продолжающаяся война в Украине показывает, что она по-прежнему обладает значительными запасами военной и промышленной мощи", – сказано в документе.

Согласно стратегии, Пентагон "обеспечит готовность американских войск к защите от российских угроз территории Соединенных Штатов" и "продолжит играть важную роль в НАТО", несмотря на корректировку позиционирования США "на европейском театре военных действий".

"Москва не в том положении, чтобы претендовать на гегемонию в Европе. Европейское НАТО превосходит Россию по масштабам экономики, численности населения и, следовательно, скрытой военной мощи", – говорится в документе.

Отдельная глава в стратегии также посвящена Китаю, который назван "второй по могуществу страной в мире", которая "уступает только Соединенным Штатам". Согласно документу, одной из целей Пентагона является сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе "при помощи силы, а не конфронтации".

"И хотя Китай сталкивается с очень серьезными внутренними экономическими, демографическими и социальными проблемами, факт остается фактом: его мощь растет [...]. Китай может позволить себе тратить еще больше на свою армию, если захочет – и он показал, что способен делать это эффективно", – сказано в стратегии.

Согласно стратегии, Пентагон должен "поддерживать благоприятный баланс военной мощи в Индо-Тихоокеанском регионе", чтобы избежать доминирования Китая. "Индо-Тихоокеанский регион вскоре будет составлять более половины мировой экономики. Таким образом, безопасность, свобода и процветание американского народа напрямую связаны с нашей способностью торговать и взаимодействовать с позиции силы в Индо-Тихоокеанском регионе", – говорится в документе.

Стратегия национальной обороны, как и опубликованная ранее Белым домом стратегия национальной безопасности, построена на постулате "Америка прежде всего". Фокусом является внутренняя безопасность и сокращение помощи союзникам.