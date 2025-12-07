Доктрина Трампа. Стратегия нацбезопасности США в семи пунктах

Стратегия национальной безопасности США, опубликованная администрацией Дональда Трампа, построена на постулате "Америка прежде всего", применяемом ко внешней политике, существенно меняя ее приоритеты. Фокус на то, что ближе – Западное полушарие, тихоокеанский регион. Европа (в контексте которой упоминаются Украина и Россия), Ближний Восток – отставлены, но не оставлены. Многое в доктрине, включая отголоски "культурных войн", – фиксация на бумаге изменений внешней политики, которые уже происходят с начала второго срока Трампа.

Нет глобализму и иммиграции. Влияние MAGA

"Американские стратегии после окончания "холодной войны" объявлены несостоятельными. Элиты ошиблись, считая, что Америка готова вечно нести глобальное бремя... они сделали разрушительную ставку на глобализм и так называемую свободную торговлю", говорится в документе.

Иммиграция – экзистенциальна: "Кого страна принимает, в каком количестве и откуда – определит будущее нации". Потому "духовное и культурное здоровье американцев" является вопросом безопасности. Процветание невозможно без "увеличения числа крепких традиционных семей, воспитывающих здоровых детей".

"Трамп следует доктрине Монро". Детали стратегии

Эпоха массовой миграции закончилась

Борьба с иммиграцией и наркотрафиком – ключевые обещания Трампа в предвыборной кампании и первый пункт раздела "Приоритеты". "Эпоха массовой миграции закончилась", "безопасность границ – основа национальной безопасности", говорится в тексте.

В разделе "Регионы" первый пункт – о восстановлении американского превосходства в Западном полушарии, о "следовании Трампом доктрине Монро".

Президент Джеймс Монро провозгласил Западное полушарие сферой интересов США в 1823 году – в то время, когда европейские державы активно участвовали в делах Нового Света, – и предупредил их против вмешательства. Доктрина активно использовалась в ХХ веке.

Все это может быть знаком того, что действия администрации в Карибском бассейне – от сопровождающейся скандалами охоты за перевозящими наркотики лодками и противостояния с наркокартелями до угроз лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро – будут только усиливаться.

Нет "вечным войнам". Общая картина

"Мир посредством силы". Сила – лучшее сдерживающее средство, говорится в стратегии, поэтому США должны быть сильнейшей экономикой, иметь передовые технологии и самые боеспособные вооруженные силы.

Движение Трампа MAGA ("Сделать Америку снова великой") – изоляционистское, и один из его постулатов – отказ от "вечных войн" где-то вдали от Америки. В частности, заявлено, что дни доминирования Ближнего Востока в американской внешней политике – позади. (Хотя предстоит увидеть как это сочетается с председательством Трампа во главе "Совета мира" по управлению Газой).

Гибкий реализм

В Стратегии Трамп назван "президентом мира" (мира как противоположности войне – Прим.РС) и говорится о предпочтительности невмешательства в дела других государств, правда, с оговоркой, что "для страны с такими разнообразными интересами строгое соблюдение этого принципа невозможно", но необходимо устанавливать "высокую планку” для случаев, когда вмешательство оправдано.

"Гибкий реализм" внешней политики: мирные коммерческие отношения со странами без "навязывания демократических… изменений, отличающихся от их традиций", "хорошие отношений со странами, чьи системы правления… отличаются от наших", но "друзей-единомышленников" будут "подталкивать к соблюдению норм".

Сделать Европу снова великой

Друзьями, которых "подталкивают", в стратегии оказались европейцы. Это третий и вызвавший самые громкие споры пункт раздела "Регионы".

"В отношении стран, которое разделяют – или говорят, что разделяют, – принципы [свободы слова, совести, права избирать свое правительство], США будут решительно выступать за их соблюдение, против ограничений свобод, навязываемых элитой в Европе... и остальном демократическом мире".

Суровая перспектива исчезновения цивилизации

Претензии к Европе близки к речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале вице-президента США Джей Ди Вэнса, одного из самых громких голосов MAGA – и вероятного представителя республиканцев на выборах-2028: "Действия ЕС и других организаций, подрывающие политическую свободу, миграционная политика, ограничение свободы слова и подавление политической оппозиции, резкое падение рождаемости, потеря национальной идентичности и уверенности в себе".

"Суровая перспектива исчезновения цивилизации", – предупреждает документ, но также в нем говорится, что "Америка испытывает сентиментальную привязанность к Европе", она "стратегически и культурно важна для США", поэтому они хотят "помочь Европе скорректировать ее нынешнюю траекторию", "восстановить цивилизационную уверенность и западную идентичность", "культивируя внутри европейских стран сопротивление нынешнему пути развития". Этому содействуют "патриотические европейские партии" – очевидно, речь идет о правых партиях, занимающие близкие к MAGA традиционалистские и анти-иммигрантские позиции.

Критика Европы породила самые большие споры. Евросоюз отверг обвинения в недемократичности. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что его страна не нуждается во внешних советах о свободе слова. Критику Европы находят созвучной с тем, что говорит о ней российский лидер Владимир Путин.

Стратегия национальной безопасности США, однако, подчеркивает статус Европы как союзника: "Нам нужна сильная Европа, чтобы… не допустить доминирования противников" в регионе.

Европе, правда, предложено взять на себя основную ответственность за собственную оборону. Бремя должно быть перераспределено, сообщается союзникам по НАТО. “Времена, когда США, словно Атлант, поддерживали мировой порядок, прошли”. Reuters утверждает, что США потребовали от Европы к 2027 году обеспечивать большую часть обороноспособности НАТО, от разведки до ракет, – и это очень напряженные сроки.

Украина и Россия. Цитата

Война в Украине и Россия упоминаются в Стратегии только в контексте Европы, в части ее критики (в Стратегии-2017, при первой администрации Трампа, Россия обильно фигурировала вместе с Китаем: "бросают вызов американской мощи, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание").

Среди ключевых интересов США - переговорами добиться скорой остановки военных действий в Украине

"Неуверенность Европы наиболее очевидна в ее отношениях с Россией. Европейские союзники обладают значительным преимуществом в силе над Россией практически по всем показателям, кроме ядерного оружия. В результате войны России в Украине отношения Европы с ней существенно ослаблены, многие европейцы рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу... Потребуется значительное дипломатическое участие США для восстановления стратегической стабильности в Евразии и снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами. Среди ключевых интересов США – переговорами добиться скорой остановки военных действий в Украине, чтобы стабилизировать европейские экономики, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны, восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией, обеспечить послевоенное восстановление Украины, чтобы обеспечить ее существование как жизнеспособного государства".

Азия от Китая до Тайваня. Статус-кво

Соперничество с Китаем в стратегии идет вторым пунктом, выше Европы, "Азия: победа в экономике, предотвращение военной конфронтации. Лидирование с позиции силы". Говорится о необходимости изменения баланса экономических отношений с Китаем, с энтузиазмом упоминаются союзники в Индо-Тихоокеанском регионе, "одном из ключевых экономически и геополитически".

Защита Тайваня – к радости традиционных внешнеполитических "ястребов": приоритетом названо "сдерживание конфликта вокруг Тайваня, в идеале, путем сохранения военного превосходства". Сохранена "декларативная политика в отношении Тайваня, означающая, что США не поддерживают никаких односторонних изменений статус-кво в Тайваньском проливе".

Проверка реальностью. Опросы

Только что вышедший ежегодный "Обзор национальной обороны" Института Рональда Рейгана показывает, что взгляды большинства американцев не всегда совпадают с внешней политикой MAGA:

62% хочет, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией

62% поддерживают применение военной силы против предполагаемых наркоторговцев в Латинской Америке и Карибском бассейне.

В случае вторжения Китая в Тайвань 60% поддержали бы направление американских войск на его защиту (48% в прошлом году).

Рекордные 64% считают, что США должны более активно участвовать и играть ведущую роль в международных делах, включая 79% республиканцев из лагеря MAGA и 57% демократов.

87% считают, что для США важно иметь самые мощные вооруженные силы в мире, 64% – что они должны быть достаточно велики, чтобы выиграть две войны одновременно, значительная часть поддерживает создание сил, способных одновременно победить Китай и Россию.

62% хочет, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией, 64% поддерживают поставки американского оружия (на 9 пунктов больше, чем в прошлом году) – 59% республиканцев, 75% демократов. 45% поддерживают освобождение украинской территории, 23% – обмен территорий на мир и гарантии безопасности, 22 – прекращение огня на нынешней линии фронта без признания контроля России над захваченной ею украинской территории. 69% – за предоставление Украине коллективных гарантий безопасности, подобных 5-й статье НАТО. 74% – развертывание европейских сил при авиаподдержке США в демилитаризованной зоне, 65% – отправку Украине крылатых ракет дальнего действия, таких как "Томагавк".





Одобрение НАТО достигло самого высокого уровня за всю историю – 68%, представители обеих партий поддерживают обязательства по 5-й статье о коллективной обороне. 59% – против выхода США из НАТО.

"От рекордно высокой поддержки международного взаимодействия и НАТО до растущей поддержки партнеров по обороне Тайваня и Украины, общество понимает, что мощь Америки – военная, технологическая и промышленная – является основой безопасности в эпоху растущих авторитарных угроз", – пишет директор Института Рейгана Роджер Закхайм.