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В Новой Зеландии локдаун – после одного случая локального заражения COVID-19

Премьер Новой Зеландии выступает 18 августа в парламенте

Власти Новой Зеландии во вторник объявили о возвращении страны к жёсткому локдауну, после того как впервые за полгода был выявлен первый случай локального заражения коронавирусом.

В стране ежедневно фиксируется несколько случаев заражения, однако до сих пор в последнее время все они выявлялись у людей, приехавших из-за границы. Теперь же вирус выявлен у медсестры в доме престарелых в Окленде. В среду было объявлено о ещё девяти случаях заражения.

Выступая в парламенте в среду, премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что ввиду опасности распространения высокозаразного штамма "дельта" решение о локдауне принято в нужный момент.

За всё время эпидемии в Новой Зеландии – стране с населением почти 5 млн человек – заразилось коронавирусом около 3 тысяч, умерли всего 26. Новая Зеландия фактически закрыла свои границы, выехать и въехать в страну можно лишь по уважительным причинам. Общенациональный локдаун вводится впервые за последние 15 месяцев. Ожидается, что он продлится несколько дней.

Рост числа инфицированных в последние недели наблюдается в большинстве стран мира, в том числе США и многих государствах ЕС. Быстро распространяется штамм "дельта". В Израиле, где число новых инфицированных фактически достигло показателей весенней волны инфекции, в среду введены новые ограничения, несмотря на то что в стране вакцинировано более половины населения. Число смертей в большинстве стран существенно ниже, чем зимой и весной, что специалисты связывают в том числе с тем, что вакцины, даже если не всегда предотвращают заражение, эффективны в предотвращении тяжёлого течения заболевания.

В России за последние сутки зафиксировано более 20 тысяч случаев заражения и впервые за несколько дней менее 800 смертей – по официальным данным, умерли 799 человек.

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