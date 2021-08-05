Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 200 млн

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 200 млн, подсчитали в американском университете Джона Хопкинса. В последнее время темпы распространения увеличились из-за штамма Дельта. Отметкf в 100 млн диагнозов была преодолена в течение года, ещё сто миллионов человек заразились в течение следующих шести месяцев.

Наибольшее количество случаев выявили в США (35 млн), Индии (почти 32 млн) и Бразилии (20 млн). Россия, согласно этому списку, находится на четвёртом месте (6,3 млн случаев). 38% регистрируемых в последнее время диагнозов приходятся на бедные страны. Умерло более 4,2 млн человек по всему миру. Ученые из Университета Вашингтона считают, что показатели смертности от СOVID-19 занижены вдвое.

Массовая иммунизация, по мнению ученых из университета Хопкинса, замедляет пандемию и помогает предотвратить гибель людей, но вакцин на всех не хватает. Агентство Рейтер отмечает, что коронавирусом заразились по меньшей мере 2,6% населения Земли. Если собрать их вместе, они составили бы восьмую по численности населения страну в мире.

На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призвала богатые страны временно отказаться от третьей прививки против коронавируса и передать высвободившиеся дозы нуждающимся регионам, в которых подавляющее большинство населения по-прежнему остаётся без вакцины.