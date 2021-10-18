В ноябре российский суд рассмотрит вопрос о выдворении Пола Уилана из РФ

Российский суд рассмотрит 8 ноября в Нижнем Новгороде ходатайство о передаче Соединенным Штатам бывшего военнослужащего Морской пехоты Пола Уилана. Об этом сообщила агентству ТАСС в понедельник его адвокат Ольга Карлова.



В прошлом году суд приговорил его к 16 годам заключения в российской тюрьме. В июне 2020 года российский суд признал Уилана, имеющего гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии, виновным в шпионаже. Он своей вины не признал. Он свою вину отрицает.

Пол Уилан был задержали в Москве сотрудниками ФСБ 28 декабря 2019 года. При задержании у него была найдена флеш-карту со сведениями, составляющими в России гостайну. Однако, по словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан считал, что на флеш-карте записана "открытая информация культурного значения" и его фото из предыдущих поездок по России, а вовсе не

Как сообщает "Интерфакс", адвокаты Уилана ранее заявили, что их клиент не

рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю

президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские

власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в

американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.