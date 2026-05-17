В ОАЭ после атаки дрона загорелся дизельный генератор АЭС "Барака"

Дизельный генератор атомной электростанции "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) загорелся после атаки беспилотников, сообщили власти эмирата Абу-Даби.

По данным Минобороны ОАЭ, атака велась тремя дронами. Средства ПВО перехватили два беспилотника, третий попал в аварийный дизельный генератор, расположенный за внутренним периметром станции.

Власти заявили, что пострадавших нет, а все энергоблоки и системы АЭС продолжают работать в штатном режиме.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что повышения уровня радиации не зафиксировано, но ситуация вызывает обеспокоенность.

"Аварийные дизельные генераторы обеспечивают питанием третий реактор станции. Агентство внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями ОАЭ", – говорится в заявлении ведомства.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о "недопустимости военной активности, угрожающей ядерной безопасности".

Ранее источники издания The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщили, что в начале апреля ОАЭ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу на иранском острове Лаван.

По словам собеседников издания, атака произошла уже после объявления президентом США Дональдом Трампом о прекращении огня, но до фактического вступления перемирия в силу. После этого Иран нанёс ответные удары по ОАЭ и Кувейту.

Источники WSJ утверждают, что Эмираты активно участвуют в конфликте, хотя официально свою причастность к атакам отрицают.

Один из собеседников газеты заявил, что Вашингтон не выразил обеспокоенности действиями ОАЭ, поскольку удар был нанесен до начала перемирия. По его словам, на тот момент США приветствовали участие стран Персидского залива в конфликте против Ирана.

Во время войны Иран сосредоточил значительную часть атак именно на ОАЭ. По данным WSJ, по эмиратам были выпущены почти три тысячи ракет и беспилотников – больше, чем по любой другой стране, включая Израиль.

Трамп объявил о прекращении огня 8 апреля, а 21 апреля США в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения переговоров об урегулировании.

Телеканал CNN ранее сообщал, что Трамп отклонил переданное через Пакистан иранское предложение по урегулированию конфликта. По данным телеканала, президент США также рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану, но окончательное решение пока не принято.