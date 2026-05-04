В ОАЭ сообщили о воздушной атаке со стороны Ирана

Объединенные Арабские Эмираты перехватили три ракеты, запущенные из Ирана, четвертая упала в море, сообщило министерство обороны в социальной сети X.

При этом в районе нефтеперерабатывающего комплекса (FOIZ) в эмирате Фуджейра возник крупный пожар после атаки со стороны Ирана. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата в Х. В результате атаки трое граждан Индии получили ранения, их госпитализировали, говорится в сообщении.

В министерстве обороны ОАЭ добавили, что работа системы ПВО продолжается.

В министерстве иностранных дел ОАЭ назвали иранскую атаку "опасной эскалацией". В опубликованном в соцсети X заявлении говорится, что ОАЭ "оставляют за собой полное и законное право ответить на эти нападения".

Фуджейра, расположенная на берегу Аравийского моря, является ключевым экспортным центром ОАЭ.

Иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран "не планировал" наносить удары по Объединенным Арабским Эмиратам, передает Reuters.

США пока не прокомментировали, нарушает ли атака Ирана временное перемирие, действующее с 8 апреля.

Ранее 4 мая иранское агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что Иран двумя ракетами атаковал неназванный американский корабль в Ормузском проливе, и тот был вынужден покинуть пролив. Центральное командование Вооружённых сил США заявило, что "ни один американский корабль не был поражён".

28 февраля США и Израиль начали ракетную атаку по Ирану. В ответ Иран атаковал соседние с ним страны, включая ОАЭ. После заключения временного перемирия 8 апреля атаки прекратились.

11 апреля в Исламабаде прошли переговоры между США и Ираном, которые не привели к какому-либо результату. Стороны не могут договориться о втором раунде переговоров, так как их не устраивают предлагаемые друг другу условия.



