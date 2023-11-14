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В Обнинске учителя задержали по подозрению в поджоге военкомата

В Обнинске полиция задержала 70-летнего местного школьного учителя по подозрению в поджоге военкомата. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости" и телеграм-канал местного медиаменеджера Евгения Серкина.

Инцидент произошёл вечером 13 ноября. По информации телеграм-каналов, местный житель бросил бутылку с зажигательной смесью в офисное здание, на третьем этаже которого располагается военкомат. "Осторожно, новости" сообщает, что возгорание было быстро ликвидировано и имущество не пострадало. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на уничтожение имущества".

Задержанный заявил, что не пытался поджечь здание, а наоборот хотел сбить пламя тростью. Телеграм-каналы сообщаеют, что пенсионер работает учителем технологии в одной из школ города Балабаново. Его имя указывают как Олег Е.

  • После начала российского вторжения в Украину и объявления мобилизации в России значительно участились случаи поджогов военкоматов, отделов полиции, зданий городских администраций и приёмных "Единой России". Сначала поджоги квалифицировали как причинение вреда имуществу и хулиганство. Затем в Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.
  • В июле издание "Медиазона" писало, что половина дел о поджогах военкоматов в России расследуются по статьям о терроризме.

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