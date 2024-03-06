В Одессе была попытка ракетного удара по кортежу Зеленского

Россия нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. Зеленский подтвердил возможное покушение на него и отметил, что не пострадал.

"Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им всё равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю ещё, но знаю, что есть погибшие, раненые", — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.

Об ударе по кортежу украинского президента первой сообщила греческая газета "Прото Тема". Это произошло 6 марта во время визита в город премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Газета ссылалась на анонимные источники в правительстве Греции. Утверждается, что удар был нанесён, когда кортеж Зеленского находился рядом с греческой делегацией. В публикации сказано, что в делегации Греции никто не пострадал. В правительстве прокомментировали состояние только греческих чиновников.

Информацию о ракетном ударе публикуют так же пропагандистские российские каналы и СМИ. На момент публикации новости в Киеве на них не отреагировали.

В ноябре Зеленский рассказал в интервью британскому таблоиду The Sun, что с начала российского вторжения пережил "не менее пяти-шести" попыток покушения. "В первый раз это очень интересно, а дальше воспринимаешь как ковид", — сказал он. Москва эти утверждения не комментировала.

На прямой вопрос, воспользовалась ли бы Украина "шансом убить" президента России Владимира Путина, Зеленский ответил: "Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю".