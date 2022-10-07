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В Одесской области агента ФСБ осудили на 15 лет за шпионаж

В Одесской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя, который собирал разведданные для ФСБ России. Он осуждён по статье о государственной измене.

Как сообщает офис генерального прокурора Украины, уроженец Одессы был завербован ФСБ после начала военного вторжения России в Украину. Его имя не называется, но у него был позывной "Профессор". Он собирал информацию о дислокации украинских войск, блокпостов, сил противовоздушной обороны, местонахождении предприятий военного назначения и о местах попадания ракетными ударами. Свои данные "Профессор" почти ежедневно передавал российской стороне и получал за это деньги на банковскую карту.

На суде он признал свою вину.

  • Украина ведет активное преследование лиц, сотрудничающих с российской стороной. Коллаборантами признаются также те, кто так или иначе сотрудничают с пророссийскими администрациями на оккупированных российскими войсками территорриях страны.

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