В Одесской области агента ФСБ осудили на 15 лет за шпионаж

В Одесской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя, который собирал разведданные для ФСБ России. Он осуждён по статье о государственной измене.

Как сообщает офис генерального прокурора Украины, уроженец Одессы был завербован ФСБ после начала военного вторжения России в Украину. Его имя не называется, но у него был позывной "Профессор". Он собирал информацию о дислокации украинских войск, блокпостов, сил противовоздушной обороны, местонахождении предприятий военного назначения и о местах попадания ракетными ударами. Свои данные "Профессор" почти ежедневно передавал российской стороне и получал за это деньги на банковскую карту.

На суде он признал свою вину.