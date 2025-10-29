Ссылки для упрощенного доступа

В Одесской области почти 30 тысяч домов остались без света после удара российских дронов

В Одесской области ночью почти 30 тысяч домов остались без света после атаки российских дронов по неназванному энергетическому объекту. Об этом отчитался глава областной администрации Олег Кипер. В энергетической компании ДТЭК утром сообщили, что им удалось восстановить подключение нескольких тысяч домов.

Как сообщила утром украинская армия, с вечера вторника Россия атаковала территорию Украины 126 беспилотниками. Из них около 80 были ударными и 32 попали в цели, говорится в сообщении.

По состоянию на 9 утра по местному времени (на час отстаёт от московского) атака продолжалась. Сообщается об ударе по энергетической инфраструктуре Днепропетровской и Донецкой областей и в Чернигове.

Санкции США против России
Санкции США против России

Санкции США против России

Ключевая ставка ЦБ


