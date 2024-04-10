В Одесской области под обстрелом погибли 4 человека, в их числе ребёнок

Российские войска вечером в среду обстреляли Одесскую область, сообщили украинские военные и областные власти. Погибли четыре человека, в том числе десятилетняя девочка. Ещё семь человек ранены, один из них - тяжело, ему пришлось ампутировать нижние конечности. Врачи делают всё возможное, сообщил руководитель Одесской областной администрации Олег Кипер.

По предварительным данным, удар был нанесён ракетой "Искандер-М". Пострадала, по сообщениям властей, транспортная инфраструктура. Других подробностей нет, российские военные удар не комментировали.

Днём в среду под обстрел попало село Липцы в Харьковской области. Там трое погибших: две женщины и 14-летняя девочка. Два человека пострадали от осколков: женщина, сотрудница аптеки, и 16-летний юноша. Ещё два мирных жителя ранены в городе Волчанск.

По данным главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, на область могли быть сброшены управляемые авиабомбы. Полностью разрушена поликлиника. В селе Малая Даниловка горят магазин и аптека. Спасательные службы разбирают завалы, под ними могут быть люди.