В Одесской области в результате атаки дронов погибли два человека

В результате атаки российских беспилотников на Одесскую область в ночь на 2 ноября погибли два человека, еще три человека пострадали. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

По его словам, повреждены пять грузовых автомобилей на открытой автостоянке: четыре из них были пустыми, еще один – зерновоз с грузом сои.

"Атака была совершена ударными беспилотниками типа "Шахед" по гражданским объектам, не имеющим никакого военного значения", – написал Кипер.

В Днепропетровской области в результате ракетного обстрела и атаки дронов погибли четыре человека, двое из них – мальчики 11 и 14 лет. В нескольких районах региона повреждены частные дома, инфраструктура, автомобиль и магазин.

Из-за российских ударов обесточена часть города Сумы, сообщил руководитель областной администрации Олег Григоров. Ранее он написал о гибели мужчины из-за атаки российского дрона в приграничной Миропольской громаде. Также ранен 33-летний житель Сумской громады.

В ночь на 2 ноября российская армия также атаковала Запорожье, в результате чего почти 58 тысяч человек остались без электроэнергии. Ранены два человека, заявил глава областной военной администрации Иван Федоров.