В офисе калужского движения "За права человека" прошёл обыск

В Калуге в офисе местного движения "За права человека" прошёл обыск. Об этом сообщается в телеграм-канале организации. Полиция выгнала из помещения юристов движения.

Позднее стало известно, что в отношении руководительницы калужской организации "За права человека" Татьяны Котляр возбуждено уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев. Как сообщает "ОВД-Инфо", это уже шестой раз, когда правозащитницу преследуют по данной статье.

Полицейские объяснили обыск тем, что им нужно изъять некие материалы, "имеющие значение для уголовного дела". "Забрали все журналы с записью наших посетителей с 2009 года: старые имеют историческую ценность, а вот в новых контакты людей, которые к нам обратились." - заявила Котляр в разговоре с "ОВД-Инфо".