В офисе калужского движения "За права человека" прошёл обыск

В Калуге в офисе местного движения "За права человека" прошёл обыск. Об этом сообщается в телеграм-канале организации. Полиция выгнала из помещения юристов движения.
Позднее стало известно, что в отношении руководительницы калужской организации "За права человека" Татьяны Котляр возбуждено уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев. Как сообщает "ОВД-Инфо", это уже шестой раз, когда правозащитницу преследуют по данной статье.
Полицейские объяснили обыск тем, что им нужно изъять некие материалы, "имеющие значение для уголовного дела". "Забрали все журналы с записью наших посетителей с 2009 года: старые имеют историческую ценность, а вот в новых контакты людей, которые к нам обратились." - заявила Котляр в разговоре с "ОВД-Инфо".
- Татьяна Котляр известна как председатель совета калужского регионального движения "За права человека". Она занимается помощью мигрантам и вынужденным переселенцам. Правоохранительные органы неоднократно заводили на неё дела о фиктивной регистрации иностранных граждан. Котляр избиралась в местные и областные органы представительной и законодательной власти, в том числе при поддержке движения "Солидарность" и партии "Яблоко".
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