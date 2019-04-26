Суд в Обнинске оправдал правозащитницу Татьяну Котляр, которую обвиняли в фиктивной регистрации и фиктивной постановке на учёт 109 иностранных граждан. Об этом сообщил адвокат комитета "Гражданское содействие" Илларион Васильев. Прокуратура требовала назначить Котляр, помогавшей беженцам, штраф в 150 тысяч рублей по закону о "резиновых квартирах".
Татьяна Котляр неоднократно заявляла, что не считает себя виновной. Правозащитница настаивает, что, прибегая к фиктивной регистрации, действовала в условиях крайней необходимости, поскольку из-за действующих законов иного способа помочь людям у неё не было.
- Татьяна Котляр известна как председатель совета калужского регионального движения "За права человека". Она неоднократно избиралась в местные и областные органы представительной и законодательной власти, в том числе при поддержке движения "Солидарность" и партии "Яблоко".
- Котляр уже дважды судили по делам о фиктивной регистрации иностранных граждан. В 2015 и 2017 году правозащитнице назначили штрафы в размере 150 тысяч рублей каждый. В первом случае Котляр амнистировали, во втором – освободили от наказания, так как истёк срок давности. Правозащитница обжаловала уголовное преследование в Европейском суде по правам человека.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.