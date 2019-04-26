Суд в Обнинске оправдал правозащитницу Татьяну Котляр, которую обвиняли в фиктивной регистрации и фиктивной постановке на учёт 109 иностранных граждан. Об этом сообщил адвокат комитета "Гражданское содействие" Илларион Васильев. Прокуратура требовала назначить Котляр, помогавшей беженцам, штраф в 150 тысяч рублей по закону о "резиновых квартирах".

Татьяна Котляр неоднократно заявляла, что не считает себя виновной. Правозащитница настаивает, что, прибегая к фиктивной регистрации, действовала в условиях крайней необходимости, поскольку из-за действующих законов иного способа помочь людям у неё не было.