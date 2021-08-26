В оформлении "Госуслуг" потребовали не использовать образы "не славян"

В руководстве по использованию бренда "Госуслуги", составленном Минкомсвязи в 2015 году, обнаружили требование "избегать использования образов людей не славянской внешности". На это обратил внимание один из пользователей Твиттера.

В разделе "Базовые элементы бренда" опубликованы требования к изображениям для создания рекламных макетов, рассылок, веб-баннеров и других сообщений.

"При поиске фотоизображений избегать использования образов людей не славянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации", – сказано в одном из пунктов.

Также при поиске изображений с людьми требуется избегать "чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья", а также "комичных и анекдотных образов граждан Российской федерации".