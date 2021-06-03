Арина Бородина сообщила, что "ЕР" взломала её аккаунт на "Госуслугах"

Ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Арина Бородина рассказала о взломе своего аккаунта на портале "Госуслуги" Центром обработки персональных данных партии "Единая Россия".

Как написала журналистка в фейсбуке, 2 июня она зашла на "Госуслуги", чтобы заполнить данные о новом загранпаспорте и заметила, что в графе регистрации и постоянного места жительства у неё вместо Москвы указан адрес в Челябинске, где, по её словам, она "не была ни разу в жизни". Все остальные данные в аккаунте не изменились.

Журналистка написала об этом пост и сделала скрин с челябинским адресом на всякий случай. Позже в комментариях к этому посту режиссёр Мария Иванова сообщила, что с её аккаунтом на "Госуслугах" произошла аналогичная ситуация, и посоветовала Бородиной проверить, кто входил в её личный кабинет.

Журналистка проверила вкладку "действия в системе" и обнаружила, что 27 мая в её личный кабинет входили от имени Центра обработки персональных данных "Единой России". Арина Бородина предположила, что её аккаунт принял участие в праймериз партии в конце мая. "Или кто-то наоборот это делает сознательно, таким образом, засвечивая "Единую Россию" как взломщика государственного портала?! " - написала она. "А вообще стыд и позор тем, кто это делает и непонятно, как защищать себя, если даже Госуслуги взламывают беззастенчиво и оставляют такие записи в открытых данных и никто не может этому противостоять", - добавила Бородина.

Праймериз "Единой России" - предварительные выборы кандидатов, согласно которым формируются партийные списки для основных, осенних выборов, проходили с 24 по 30 мая. Их результаты дали повод экспертам говорить о подтасовках и фальсификациях.