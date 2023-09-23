В океане спутника Юпитера обнаружили углерод

Телескоп "Джеймс Уэбб" помог установить, что в глубине Европы – спутника Юпитера, на котором уже давно предполагают существование жизни, – есть углерод. Об этом пишет Independent.

Две команды учёных проанализировали данные телескопа об углекислом газе на спутнике и установили, что он поступает из подповерхностного океана – солёной воды под коркой льда. Учёные пока не знают, выделяют ли углекислый газ живые источники – это может быть выяснено в ходе запланированных на Европу миссий.

Твёрдый углекислый газ обнаруживали на Европе и ранее. Однако до сих пор оставалось неизвестным, образовался ли он на спутнике или попал туда в результате падения метеоритов.