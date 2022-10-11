Космическое агентство США НАСА признало удачной тренировочную миссию по спасению Земли от столкновения с астероидом. Зонду ДАРТ удалось изменить орбиту 160-метрового астероида Диморф, протараненного на расстоянии 11 миллионов километров от Земли. Пресс-конференция агентства транслировалась в ютьюбе вечером 11 октября.

ДАРТ столкнулся с Диморфом в конце сентября на скорости около 24 тысяч километров в час. Аппарат был запущен с базы в Калифорнии в ноябре прошлого года. С момента столкновения учёные изучали, удалось ли им изменить траекторию астероида. В будущем таким способом планируется менять орбиту космических тел, которые могли бы столкнуться с Землёй.

Наблюдения проводились с помощью обсерваторий на Земле и космических телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэбб". Диморф вращается вокруг более крупного астероида Дидим. До столкновения со спутником один оборот вокруг орбиты происходил за 11 часов 55 минут. Теперь это время сократилось до 11 часов 23 минут.

"Это переломный момент для планетарной защиты и переломный момент для человечества", — заявил во вторник на брифинге директор НАСА Билл Нельсон. Миссия обошлась американскому бюджету больше чем в 320 миллионов долларов.