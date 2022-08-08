В оккупированном Запорожье подписано распоряжение о референдуме

Подконтрольный российским властям глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении оккупированного региона в состав России. Об этом сообщают российские агентства ТАСС и РИА Новости.

Ранее сообщалось, что главы так называемых военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей, созданных после оккупации части этих регионов Украины российскими войсками, подписали документы о создании избирательных комиссий. Их состав пока не определён, но пророссийские власти регионов утверждают, что это будут "самые активные и неравнодушные жители". Комиссии будут использоваться в том числе и для проведения референдума о вхождении регионов в состав России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры" с украинскими властями, если начнёт проводить так называемые референдумы на оккупированных территориях.

Ранее представитель Белого дома заявлял, что в Вашингтоне наблюдают планы России аннексировать часть украинской территории и предупредили, что эти попытки не останутся для Москвы без последствий.

Российские войска контролируют почти всю территорию Херсонской области с областным центром и около 60 процентов территории Запорожской области, при этом город Запорожье остаётся под контролем Украины. Представители украинских властей заявляют, что все оккупированные территории будут освобождены.