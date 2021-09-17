В окружении Путина заболели сотрудники служб безопасности и протокола

В окружении президента России Владимира Путина коронавирусом нового типа заболели сотрудники служб безопасности и протокола, а также пресс-службы. Об этом глава государства сообщил на встрече по видеосвязи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

По словам Путина, заболевшие вовремя не ревакцинировались. Президент отметил, что все заразившиеся коронавирусом переносят болезнь легко и без серьёзных осложнений.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет участие в голосовании на выборах через интернет. По словам представителя Кремля, пресс-служба проинформирует общественность, когда президент решит проголосовать.

Владимир Путин ушёл на самоизоляцию после того, как стало известно о случаях заболевания коронавирусом среди представителей его окружения. По словам президента, это "не один, не два", а "несколько десятков" человек. Из-за этого глава государства был вынужден отменить свою поездку в Душанбе на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам пресс-секретаря президента, сам Путин здоров и продолжает работать удалённо.