В Омске кинотеатры начали сдавать в аренду помещения магазинам

Омские бизнесмены начали сдавать помещения кинотеатров под магазины и другие организации. Из-за запрета на показ зарубежных фильмов они потеряли до 90% выручки. Об этом сообщает "Омск-Информ".

Так, в помещении кинотеатра "Космос" разместились магазин бытовой техники DNS и пункт выдачи Wildberries, в помещении кинотеатра "Галактики" открылся супермаркет "Магнит". Кинотеатр "Кристалл" сдал свои помещения под МФЦ.

Другие кинотеатры еще ищут арендаторов. Владельцы кинотеатров отмечают, что им нужны брать кредиты, чтобы открыть в помещениях другой бизнес. Они сомневаются, что банки дадут кредиты для "специфического" бизнеса: например, бесплатное кино, но платная еда в залах.

С начала войны в России закрылся 41% кинозалов. Число посетителей кинотеатров в том числе сократилось из-за мобилизации и связанным с ней увеличением числа покидающих Россию. Зарубежные кинокомпании одними из первых начали запрещать прокат новых фильмов в России и отзывать лицензии на показ старых, в том числе по телевидению.

Российские предприниматели просили властей выделить субсидии для кинотеатров или разрешить показывать пиратские фильмы, но им отказали. Некоторые нашли лазейки в законодательстве и показывали пиратские копии фильмов под видом "киноклубов". Однако это не помогло: лишь из-за отказа выпускать в прокат "Бэтмена" и "Морбиуса" российские кинотеатры потеряли около 5 миллиардов рублей.

В Ассоциации владельцев кинотеатров прогнозируют закрытие половины кинозалов к концу декабря и падение средней выручки по стране более, чем на 80%. Восстановить репертуар за счет российских фильмов в короткий срок невозможно, а возможность получить картину в прокат за счет параллельного импорта у владельцев кинотеатров отсутствует, отмечали в ассоциации. К концу 2022 года прогнозируется совокупный убыток российских кинотеатров 11,1 миллиардов рублей.