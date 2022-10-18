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В России закрылся 41% кинозалов с начала войны

После ухода западных компаний из-за войны в Украине, по состоянию на август, в России закрылся 41 процент из 5700 кинозалов, заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Его слова приводит ТАСС.

Это не всегда означает прекращение работы кинотеатра: большинство из них имеют несколько залов. По словам Воронкова, полностью закрылись 150 кинотеатров, это чуть больше 7 процентов от общего числа площадок (2100).

В некоторых кинотеатрах из нескольких залов работает только половина. При этом владельцы не могут планировать работу на будущее. Раньше они знали, что будут показывать через год — теперь они не могут планировать даже на посленовогоднее время.

  • После начала февральского вторжения в Украину западные кинокомпании остановили прокат фильмов в России. Лишь из-за отказа выпускать в прокат "Бэтмена" и "Морбиуса" кинотеатры потеряли около 5 млрд рублей.
  • Кинотеатры пытаются заменить голливудское кино старыми фильмами и картинами из стран Азии и Африки. Они просили у правительства разрешения показывать фильмы без разрешения правообладателей, чиновники на это не согласились.

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