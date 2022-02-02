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В Омске появится улица маршала Язова - одного из организаторов путча 1991 года 

Министр обороны СССР Дмитрий Язов (слева) и глава КГБ CCCР Владимир Крючков на заседании в Кремле, июнь 1991 года

В Омске появится улица Дмитрия Язова - последнего маршала СССР и министра обороны Советского Союза, который являлся одним из организаторов путча в августе 1991 года и членом так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению.

Решение назвать одну из улиц в честь Язова принял городской совет, мотивировав его тем, что маршал входит в число героев Великой Отечественной войны, чьими именами уже названы десятки улиц в Омске.

В августе прошлого года, в канун 30-летия попытки государственного переворота в СССР, Владимир Путин присвоил звание генерала армии Сергею Суровикину, который в 1991 году командовал мотострелковым батальоном Таманской дивизии. Боевые машины этого подразделения насмерть задавили в центре Москвы троих участников массовый акций протеста против ГКЧП.

  • 19 августа 1991 года в СССР была совершена попытка госпереворота, так называемый "августовский путч". В этот день созданный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) объявил о вводе войск в Москву, введении жёсткой цензуры в СМИ (вещание всех телеканалов было прервано) и об отмене ряда конституционных прав граждан под предлогом "стабилизации обстановки в стране" и спасения Советского Союза от распада. Десятки тысяч москвичей вышли на улицу в защиту демократии. В итоге путч провалился, события только ускорили распад СССР.

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