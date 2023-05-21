В Омске задержан житель Чечни, пытавшийся уволиться из полиции

В Омской области сотрудники пограничной службы ФСБ задержали жителя Чечни Ясина Мухмада-Эмиевича Халидова, который пытался покинуть страну и пересечь границу с Казахстаном. По информации "Новой газеты", 19-летний Халидов ранее служил в полиции Чечни и Росгвардии, а также был отправлен на войну с Украиной, однако неоднократно пытался уволиться со службы.

После пятичасового допроса Ясина Халидова доставили в управление МВД Омска. Были ли задержанному предъявлены какие-либо обвинения – неизвестно.

Как пишет издание, в 2021 году, когда Халидову было 17 лет, родственники устроили его на службу в местную полицию, несмотря на отсутствие даже аттестата об окончании школы. В должности сотрудника МВД он, в частности, занимался оперативной работой по выявлению и задержанию жителей Чечни, в том числе имеющих склонность к экстремизму. В 2022-м молодого человека перевели в Росгвардию, а уже в сентябре его отправили в командировку на войну. Все четыре месяца, которые он провёл на территории Украины, он якобы пытался уволиться со службы, ссылаясь на необходимость ухаживать за больной матерью. После возвращения в Чечню его неофициально задержали из-за подозрений в нелояльности и угрожали возбуждением уголовного дела о терроризме.

Халидов смог сбежать с территории одного из подразделений чеченской полиции, где его удерживали, и покинул республику в конце января этого года. Он обратился за помощью к местным блогерам Ибрагиму и Байсангуру Янгулбаевым, которые называют себя правозащитниками. Бывший полицейский надеялся, что ему помогут уехать из России и согласился дать информацию о службе в местном МВД. После анонса этого интервью в соцсетях к родственникам Халидова приехали его бывшие коллеги, которые стали запугивать семью и требовать информацию о месте нахождения молодого человека.

Правозащитники, с которыми Халидов смог связаться после задержания в Омске, заявили, что ему может грозить опасность, пишет Сибирь.Реалии.