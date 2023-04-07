Военного из Мурманской области осудили за отказ воевать в Украине

Заозерский гарнизонный военный суд в Мурманской области приговорил старшего лейтенанта Дмитрия Васильца к двум годам и пяти месяцам колонии-поселения. Его признали виновным в неисполнении приказа во время боевых действий из-за отказа отправиться на войну с Украиной. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Эльвиру Тарасову.

Василец служил в Печенге в Мурманской области и в феврале 2022 года принял участие в полномасштабном российском вторжении в Украину. Он пробыл в зоне боевых действий пять месяцев, после чего получил отпуск. Тогда же военнослужащий поехал в Бурятию к близким своих погибших друзей. После этой поездки Василец, как он выразился, "принял философию буддизма". Из-за этого, когда командование вновь приказало ему отправиться в зону боевых действий, он отказался, объяснив это своими убеждениями.

Василец подал рапорт об отказе от участия в войне. После этого на него завели уголовное дело. В постановлении о возбуждении дела говорится, что старший лейтенант Дмитрий Василец "будучи здоров и годен к прохождению военной службы, не имея медицинских ограничений для исполнения приказа, при наличии объективной возможности его исполнения, действуя умышленно, осознавая характер своих действий, отказался его исполнить, тем самым отказавшись от участия в боевых действиях".

Василец был первым обвиняемым по делу о неисполнении приказа во время боевых действий чьё дело стало общеизвестно. В своём рапорте об отказе от участия в войне он написал: "Я, старший лейтенант Василец, в настоящее время являюсь военнослужащим ВС РФ. Хочу принять во внимание, что также являюсь человеком и гражданином".

Ранее "Медиазона" сообщала, что в российские суды поступило 536 дел против военнослужащих – они возбуждены по статьям, ужесточённым одновременно с объявлением мобилизации в сентябре прошлого года. На конец марта 2023 года российские гарнизонные военные суды вынесли уже 247 приговоров по делам о самовольном оставлении части, неисполнении приказов и дезертирстве в период мобилизации.