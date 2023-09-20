В ООН проходит заседание Совета безопасности с участием Зеленского

ООН 20 сентября проводит заседание Совета безопасности по ситуации в Украине. В нём участвует украинский президент Владимир Зеленский.

Постоянный представитель России в организации Владимир Небензя возражал против его выступления в начале заседания, председательствующий на заседании премьер-министр Албании Эди Рама в ответ заявил, что если Москва не хочет выступлений Зеленского на заседаниях Совета безопасности, она должна прекратить войну.

Зеленский в ходе выступления заявил, что страны мира не могут больше доверять ООН в связи с неспособностью организации решать конфликты. "Защищают здесь в основном убийц, а не жертв", — заявил он (цитата дана по официальному переводу трансляции).

По его словам, Москва занимает место в Совете безопасности незаконно и получает за счёт этого привилегию права вето на все решения организации. "Идёт 574 день войны в Украине, — сказал он. — Это 574 причины поменять что-то в организации".

Он считает, что организация нуждается в реформе. Совет безопасности, по его словам, нуждается в расширении, а у стран должно появиться право преодоления права вета существующих постоянных членов. Среди предполагаемых новых постоянных членов он предложил Африканский союз, Японию, Германию и Индию.

Зеленский заявил о необходимости вывести российские войска с территории Украины по состоянию на границы 1991 года. "Только выполнение этих условий обеспечит прекращение огня", — заявил он.

Председательствующий Рама поблагодарил Зеленского за выступление. Он заявил, что ещё недавно "невозможно было представить", чтобы член Совета безопасности "начал неспровоцированную войну". По его словам, она угрожает Европе и всему миру. "Будет постыдным для нашей организации, если мы не сможем чётко сказать, кто агрессор, а кто жертва агрессии", — заявил он.

"Сначала была Грузия, я промолчал. Потом была Абхазия и Южная Осетия и я промолчал. Потом был Крым, потом Украина и мне нечего осталось сказать", — сказал Рама. Выступающий следом представитель Эквадора также потребовал от России немедленно прекратить войну.

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